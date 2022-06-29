Дачники рассказали о спирее серой и об уходе за ней

Один из наиболее распространенных декоративных кустарников, которые без труда выращивают садоводы в средней полосе нашей страны - это спирея.

Она морозоустойчива, легко поддается обрезке, подходит и для одиночных посадок, и для живой изгороди, не требует сложного ухода и очень красиво цветет.

Существует огромное количество разновидностей этого растения, и я обязательно о них расскажу, чтобы каждый мог выбрать себе сорт на свой "вкус и цвет".

Спирея серая:

Когда она цветёт, это волшебное облако, невесточка! Она первая из спирей зацветает весной в саду. Соскучившись по обильному цветению, серая спирея сполна его нам дарит. Её изогнутые изящные ветви полностью покрываются мелкими обильными снежно-белыми цветками ещё до появления листвы.

Цветёт она с середины мая до начала июня на побегах прошлого года.

Листва у неё тускло-зелёная, осенью становится жёлтой.

Обрезка спиреи:

Кусту, в возрасте старше 4-х лет просто необходимо делать обрезку, тем самым формировать после цветения. До конца лета он даст молодую поросль, которая зацветёт на следующий год.

В таком возрасте кусты спиреи серой могут быть уже загущены и ветви сильно опущены до земли. Поэтому удаляем более старые ветви, особенно в середине куста и укорачиваем длину веток, не давая им опускаться до самой земли. С обрезанных ветвей получаем прекрасный материал для черенкования.

Уход:

Спирея серая неприхотлива в уходе, растёт на всех видах почв. При этом очень морозоустойчивая. Любит солнечные места, но может расти и в полутени, но расти будет медленнее и цветение будет не такое обильное. В поливе нуждается, если только, когда стоит продолжительная жара.

Размножение спиреи серой:

Черенкованием, которое можно делать в течение всего летнего сезона.

С обрезанных после формирования ветвей, делаем заготовки с 4-6 побегами. Заготовку отрезаем под 45 градусов. Нижние листочки удаляем, а верхние отрезаем секатором наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги.

Срезы можно обработать "Эпином" для скорейшего укоренения. И помещаем в “детский садик” или отдельный горшок с песчаным грунтом под углом 45 градусов, чтобы черенок быстрее укоренился. Горшок лучше закопать по плечики в землю, а сам черенок прикрыть срезанной бутылкой, в дальнейшем проветривая каждый день.

После появления новых листьев, бутылку убрать.

Горшок оставляем до весны, чтобы укоренившийся черенок высадить на постоянное место.

Отводками:

очистите часть ветки от листьев, которые будут в земле. Пришпильте несколько веток, и оставьте так до осени или весны. Перед высадкой на постоянное место отделите ветку от куста.