В Ираке в результате вспышки холеры зафиксирован первый смертельный случай

Вспышка холеры унесла первую жизнь в Ираке, за последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых случаев этого острого инфекционного заболевания, сообщили в Минздраве страны.

«В провинции Киркук на севере Ирака зафиксирована первая смерть от этой болезни», — заявил представитель министерства здравоохранения Сейф аль-Бадр, которого цитирует иракское государственное информационное агентство.

«За последние 24 часа было зарегистрировано 17 новых случаев, в результате чего с начала года в Ираке было зарегистрировано 76 случаев холеры», — продолжил он.

О вспышке холеры в Ираке впервые официально сообщили около десяти дней назад. В Сулеймании, в автономном районе Курдистана, было зарегистрировано 10 случаев, в Аль-Мутанне (на юге) - 2, а в Киркуке - 1.

Сейф аль-Бадр не пояснил в своем докладе, почему в Ираке вновь появилась холера.

По данным Министерства здравоохранения, последняя крупная эпидемия, поразившая страну, датируется 2015 годом. В то время холера в основном поразила Багдад и провинцию Вавилон к югу от столицы, заразив сотни людей.