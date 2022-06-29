Канцлер Шольц заявил о необходимости переговоров в Путиным

Канцлер ФРГ заявил в эфире NTV о необходимости продолжения диалога с российским президентом.

«Ничего не согласовано, но необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения — это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — отметил он.

По мнению Шольца диалог с Владимиром Путиным теперь нужно строить в одном ключе, объяснить ему, что необходимо завершить СВО и предоставить Украине «самой решать свое будущее».

Лидеры двух европейских супердержав разговаривали в последний раз 13 мая. Тогда Путин объяснил Шольцу, что Украина блокирует мирный процесс переговоров и не стремится разрешить ситуацию на дипломатическом уровне.