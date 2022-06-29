Нацбанк Беларуси заявил о выплате внешнего долга в белорусских рублях
Совет министров и Национальный банк приняли вынужденное решение об оплате внешнего долга в белорусских рублях
Пресс-служба Национального банка Беларуси сообщила о совместном с Советом министров принятии вынужденного решения выплачивать внешний долг по еврооблигациям в белорусских рублях.
Представитель Нацбанка пояснил для СМИ, что оплата долговых обязательств в иностранной валюте фактически невозможна из-за введённых против Республики Беларусь западных санкций.
Стоит отметить и тот факт, что Российская Федерация тоже перешла на оплату своих финансовых обязательств по евробондам в национальной валюте из-за антироссийских санкций Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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