Нацбанк Беларуси заявил о выплате внешнего долга в белорусских рублях

Совет министров и Национальный банк приняли вынужденное решение об оплате внешнего долга в белорусских рублях

Пресс-служба Национального банка Беларуси сообщила о совместном с Советом министров принятии вынужденного решения выплачивать внешний долг по еврооблигациям в белорусских рублях.

Представитель Нацбанка пояснил для СМИ, что оплата долговых обязательств в иностранной валюте фактически невозможна из-за введённых против Республики Беларусь западных санкций.

Стоит отметить и тот факт, что Российская Федерация тоже перешла на оплату своих финансовых обязательств по евробондам в национальной валюте из-за антироссийских санкций Запада.