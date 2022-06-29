Приговоренный к смерти в ДНР марокканский наемник страдает психопатией
Марокканец Саадун Брагим, которого за военные преступления суд ДНР приговорил к «вышке», страдает психопатией.
ТАСС со ссылкой на компетентный источник сообщает, что у осужденного на смертную казнь наемника в результате судебно-медицинской экспертизы была выявлена форма психопатии. Но, при этом его нельзя признать недееспособным.
«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», — отметил источник.
Источник также рассказал, что Саадун смог закончить киевский вуз и получить там техническую специальность, на это заболевание никак не повлияло.
Опубликовано: Тарас Медведев
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