Приговоренный к смерти в ДНР марокканский наемник страдает психопатией

Марокканец Саадун Брагим, которого за военные преступления суд ДНР приговорил к «вышке», страдает психопатией.

ТАСС со ссылкой на компетентный источник сообщает, что у осужденного на смертную казнь наемника в результате судебно-медицинской экспертизы была выявлена форма психопатии. Но, при этом его нельзя признать недееспособным.

«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», — отметил источник.

Источник также рассказал, что Саадун смог закончить киевский вуз и получить там техническую специальность, на это заболевание никак не повлияло.