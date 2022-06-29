Британские эксперты прозвали план G7 по золотому эмбарго России символическим шагом

С точки зрения торговой ассоциации Fachvereinigung Edelmetalle, планируемый запрет на ввоз российского золота не имеет серьезных последствий для текущей рыночной активности.

Решение, предусмотренное на саммите G7, в котором также участвует ЕС, будет иметь политический и символический характер, заявил управляющий директор компании Йорк Тецлафф.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила наиболее важные российские аффинажные заводы из «списка хорошей поставки» с начала марта.

«Они были фактически отрезаны от западного рынка золота», — сказал Тецлафф. LBMA является всемирно значимой площадкой для внебиржевой торговли, где также устанавливаются мировые рыночные цены на золото и серебро.

«Остальное — это действующие санкции США, ЕС и других стран против российских банков, включая торговлю их драгоценными металлами», — пояснил он. «В результате Россия уже в значительной степени исключена из рынков ЕС и США».

В Швейцарии российские золотые слитки, произведенные после начала СВО, также официально не допускаются к торгам.

По словам Тецлаффа, на лондонском рынке по-прежнему обращаются только ранее поставленные и проданные российские слитки.

«Однако Россия может продолжать предлагать золото на других рынках, потому что рынок драгоценных металлов является глобальным», отметил эксперт. Например, Индия и Китай являются двумя крупнейшими покупателями золота.

В России добывается около десяти процентов мирового годового объема золота. Но сегодня на рынке существует избыточное предложение по этой группе металлов.