Британские эксперты прозвали план G7 по золотому эмбарго России символическим шагом
С точки зрения торговой ассоциации Fachvereinigung Edelmetalle, планируемый запрет на ввоз российского золота не имеет серьезных последствий для текущей рыночной активности.
Решение, предусмотренное на саммите G7, в котором также участвует ЕС, будет иметь политический и символический характер, заявил управляющий директор компании Йорк Тецлафф.
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) исключила наиболее важные российские аффинажные заводы из «списка хорошей поставки» с начала марта.
«Они были фактически отрезаны от западного рынка золота», — сказал Тецлафф. LBMA является всемирно значимой площадкой для внебиржевой торговли, где также устанавливаются мировые рыночные цены на золото и серебро.
«Остальное — это действующие санкции США, ЕС и других стран против российских банков, включая торговлю их драгоценными металлами», — пояснил он. «В результате Россия уже в значительной степени исключена из рынков ЕС и США».
В Швейцарии российские золотые слитки, произведенные после начала СВО, также официально не допускаются к торгам.
По словам Тецлаффа, на лондонском рынке по-прежнему обращаются только ранее поставленные и проданные российские слитки.
«Однако Россия может продолжать предлагать золото на других рынках, потому что рынок драгоценных металлов является глобальным», отметил эксперт. Например, Индия и Китай являются двумя крупнейшими покупателями золота.
В России добывается около десяти процентов мирового годового объема золота. Но сегодня на рынке существует избыточное предложение по этой группе металлов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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