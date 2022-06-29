ТАСС: приговорённый к казне в ДНР наёмник ВСУ оказался психопатом
Приговорённых к высшей мере наказания в ДНР гражданин Марокко Брагиму Саадуну страдает расстройством личности.
По информации ТАСС предоставленной анонимным осведомителем, в ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы у наёмника ВСУ Брагима Саадуна было установлено наличие у марокканца расстройства личности.
Однако, степень выраженности данной особенности личности у приговорённого к смерти наёмника Саадуна не освобождает его от наказания, так как не является основной причиной его противоправных действий.
Напомним, что 9 июня 2022 года суд ДНР приговорил трёх иностранных наёмников воевавших на стороне Украины против Российской Федерации и взятых в плен на Донбассе к высшей мере наказания.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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