Минобороны Украины лоббирует строительство завода по производству турецких БПЛА
На Украине могут построить совместное производство по выпуску турецких Bayraktar TB2, заявили в Минобороны страны.
Глава украинского МО Украины Алексей Резников отметил, что прорабатываются вопросы по созданию предприятия с Анкарой. По его словам Турция уже поставила Киеву 50 своих БПЛА, и три подарила на днях.
«Достигнуты принципиальные договоренности по строительству совместного завода по производству "байрактаров" на Украине. Сейчас продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода.», — заявил глава военного ведомства.
По имеющейся на этот момент информации, украинское предприятие собираются создавать по схеме полного цикла производства БПЛА. Переговоры об этом идут с 2021 года.
Киев намерен не только производить ударные беспилотники для нужд ВСУ, но импортировать их. Предприятие возможно построят на территории Киевской области. И оно станет мишенью для российских высокоточных ракет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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