Минобороны Украины лоббирует строительство завода по производству турецких БПЛА

На Украине могут построить совместное производство по выпуску турецких Bayraktar TB2, заявили в Минобороны страны.

Глава украинского МО Украины Алексей Резников отметил, что прорабатываются вопросы по созданию предприятия с Анкарой. По его словам Турция уже поставила Киеву 50 своих БПЛА, и три подарила на днях.

«Достигнуты принципиальные договоренности по строительству совместного завода по производству "байрактаров" на Украине. Сейчас продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода.», — заявил глава военного ведомства.

По имеющейся на этот момент информации, украинское предприятие собираются создавать по схеме полного цикла производства БПЛА. Переговоры об этом идут с 2021 года.

Киев намерен не только производить ударные беспилотники для нужд ВСУ, но импортировать их. Предприятие возможно построят на территории Киевской области. И оно станет мишенью для российских высокоточных ракет.