The Hill: Пентагон боится ядерной угрозы Путина

В Пентагоне все озадачены заявлением президента РФ Путина о передаче Беларуси «Искандер-М».

Американское политическое издание The Hill высказали своё мнение о страхе Пентагона после обещания Владимира Путина поставить Александру Лукашенко ракетный комплекс «Искандер-М».

Согласно информации издательства, военные США всерьёз считают, что данное заявление президента России Путина является непосредственной угрозой, так как ракетный комплекс помимо обычных ракет может быть оснащён ядерным оружием.

«Это заявление Путина звучало так: «Эй, мы дадим им «Искандеры», и, кстати, они могут нести ядерное оружие»,- цитирует The Hill комментарии чиновника, который пожелал остаться анонимным.