Пентагон опасается, что Путин передаст комплексы «Искандер-М» Беларуси
Министерство обороны США опасается передачи Минску ракетных комплексов «Искандер-М», о котором говорил Владимир Путин.
Эксперт издания The Hill Эллен Митчелл 29 июня опубликовал статью, в которой рассказал о реакции Пентагона на слова Владимира Путина о передаче систем «Искандер-М» белорусской стороне.
Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко пообещал передать в ближайшие месяцы белорусскому руководству ракеты, способные переносить ядерные заряды.
По словам Митчелла, Пентагон считает эти слова «бесцеремонными».
Журналист цитирует представителя Минобороны США, который сказал, что в ведомстве особенно боятся ядерной атаки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не говорит о передаче ядерного оружия Минску.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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