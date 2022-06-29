Пентагон опасается, что Путин передаст комплексы «Искандер-М» Беларуси

Министерство обороны США опасается передачи Минску ракетных комплексов «Искандер-М», о котором говорил Владимир Путин.

Эксперт издания The Hill Эллен Митчелл 29 июня опубликовал статью, в которой рассказал о реакции Пентагона на слова Владимира Путина о передаче систем «Искандер-М» белорусской стороне.

Ранее Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко пообещал передать в ближайшие месяцы белорусскому руководству ракеты, способные переносить ядерные заряды.

По словам Митчелла, Пентагон считает эти слова «бесцеремонными».

Журналист цитирует представителя Минобороны США, который сказал, что в ведомстве особенно боятся ядерной атаки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что РФ не говорит о передаче ядерного оружия Минску.