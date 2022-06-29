Центр «Э» заявил о задержании в Минске нациста, который публично размещал фашистскую символику
Минчанин. Повернутый на нацистской идеологии разместил на двери своей квартиры экстремистскую символику, сообщает центр «Э».
Он напечатал на стандартном листе: «Здесь живут немцы. Кто будет нарушать их покой — будет расстрелян».
В этом объявлении также разместил фашистскую символику и повесил на входную дверь в квартиру.
Молодой человек в оправдание заявил, что сделал это по глупости и, что он против фашизма.
Опубликовано: Тарас Медведев
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