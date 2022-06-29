В Госдуме сообщили о создании современной ПРО в Херсонской области, для защиты Крыма
По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, Минобороны РФ рассматривает Херсонскую область, как перспективную для создания системы ПРО на дальних подступах к Крыму.
«Россия уже укрепляет дальние подступы к Крыму, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций со стороны киевских властей», - заявил член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Депутат не пояснил, на каких современных системах российских вооружений будет строиться система ПВО региона.
Он также отметил, что в Крыму также сформирована многоуровневая система противовоздушной обороны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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