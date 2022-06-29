В Госдуме сообщили о создании современной ПРО в Херсонской области, для защиты Крыма

По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, Минобороны РФ рассматривает Херсонскую область, как перспективную для создания системы ПРО на дальних подступах к Крыму.

«Россия уже укрепляет дальние подступы к Крыму, в том числе в Херсонской области, новыми образцами вооружений и формированием новой линии обороны, во избежание любых провокаций со стороны киевских властей», - заявил член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат не пояснил, на каких современных системах российских вооружений будет строиться система ПВО региона.

Он также отметил, что в Крыму также сформирована многоуровневая система противовоздушной обороны.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 