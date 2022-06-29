Столтенберг заявил, что усиленная группировка сил быстрого реагирования НАТО будет готова к 2023 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в к 2023 году силы быстрого реагирования Альянса увеличатся до 300 000 солдат.

«Они будут размещены в своих странах, но уже будут закреплены за определенными территориями и будут нести ответственность за защиту этих территорий», — заявил Столтенберг на саммите НАТО в Мадриде в среду.

Столтенберг сослался на Германию и конкретные планы по предоставлению бригады для защиты партнера по НАТО - Литвы. Это пример усиления восточного фланга.

«Они научится действовать вместе с внутренними силами Литвы. И у них там будет своя техника, тяжелые вооружения, запасы горючего и многое другое, необходимое для действий в этом конкретном районе», - сообщил шеф НАТО.

Германия уже возглавляет боевую группу НАТО (eFP), которая получила усиление с 24 февраля.

Группу укрепили артиллерийские и зенитные подкразделения, так что в настоящее время в Литве находится более 1000 немецких солдат против 600, до начала СВО.

Абсолютной численности планируемой боевой бригады до сих пор нет. Такие бригады обычно насчитывают от 3000 до 5000 солдат. Германия готова выделит для СБР НАТО контингент численностью 15 000 солдат.