Индианки пытались вывезти из Таиланда 20 змей, 35 черепах и двух дикобразов в двух чемоданах

Две женщины были арестованы в аэропорту столицы Таиланда Бангкоке, печально известного центра торговли экзотическими животными.

Две индианки были арестованы в международном аэропорту Бангкока, когда они пытались оформить в багаж чемоданы с более чем 100 экзотическими животными.

Королевство Таиланд имеет славу центра торговли дикими животными, которые отсюда поступают на крупные рынки во Вьетнам или Китай, где они используются в традиционной медицине.

Сотрудники службы охраны дикой природы обнаружили двух броненосцев, двух дикобразов, 20 змей, 35 черепах и 50 хамелеонов, набитых в два чемодана, принадлежавших пассажирам.

По словам властей, животные были обнаружены, когда 38-летняя Нитья Раджа и 24-летняя Закия Султана проходили мимо рентгеновских аппаратов в аэропорту Суварнабхуми в ночь с воскресенья на понедельник. Они должны были отправиться в Ченнаи, Индия.

«Такие случаи происходят часто, потому что эти животные стоят дорого в Индии», — сообщил AFP Сатон Конггоен, глава инспекции дикой природы в Суварнабхуми.

Он оценил рыночную стоимость этих животных примерно в 5600 долларов.

«Торговля животными обычно выявляется на границе Таиланда и Мьянмы и на внутренних рейсах», — добавил он.

В департаменте добавили, о животных позаботятся, они будут перемещены в центр защиты животных.

Двум женщинам были предъявлены обвинения в правонарушениях в соответствии с Законом об охране и защите дикой природы, Законом об эпидемиях животных и Законом о таможне. В настоящее время они находятся в полицейском участке в аэропорту в ожидании судебного иска.