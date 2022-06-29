Индианки пытались вывезти из Таиланда 20 змей, 35 черепах и двух дикобразов в двух чемоданах
Две женщины были арестованы в аэропорту столицы Таиланда Бангкоке, печально известного центра торговли экзотическими животными.
Две индианки были арестованы в международном аэропорту Бангкока, когда они пытались оформить в багаж чемоданы с более чем 100 экзотическими животными.
Королевство Таиланд имеет славу центра торговли дикими животными, которые отсюда поступают на крупные рынки во Вьетнам или Китай, где они используются в традиционной медицине.
Сотрудники службы охраны дикой природы обнаружили двух броненосцев, двух дикобразов, 20 змей, 35 черепах и 50 хамелеонов, набитых в два чемодана, принадлежавших пассажирам.
По словам властей, животные были обнаружены, когда 38-летняя Нитья Раджа и 24-летняя Закия Султана проходили мимо рентгеновских аппаратов в аэропорту Суварнабхуми в ночь с воскресенья на понедельник. Они должны были отправиться в Ченнаи, Индия.
«Такие случаи происходят часто, потому что эти животные стоят дорого в Индии», — сообщил AFP Сатон Конггоен, глава инспекции дикой природы в Суварнабхуми.
Он оценил рыночную стоимость этих животных примерно в 5600 долларов.
«Торговля животными обычно выявляется на границе Таиланда и Мьянмы и на внутренних рейсах», — добавил он.
В департаменте добавили, о животных позаботятся, они будут перемещены в центр защиты животных.
Двум женщинам были предъявлены обвинения в правонарушениях в соответствии с Законом об охране и защите дикой природы, Законом об эпидемиях животных и Законом о таможне. В настоящее время они находятся в полицейском участке в аэропорту в ожидании судебного иска.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Набиуллина: Центробанк России не будет снижать ключевую ставку по инфляции
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
В США светскую львицу приговорили к 20 годам за растление малолетних
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского