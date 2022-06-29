Минобороны РФ: ударом артиллерии под Харьковом уничтожено до 100 солдат «Кракена»

Российские войска ликвидировали не менее ста солдат украинского нацбатальона "Кракен" под Харьковом.

Днём 29 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что артиллерия ВС РФ нанесла удар по командному пункту ВСУ в населённом пункте Питомник под Харьковом.

По данным Минобороны, в результате удара артиллерии погибли не менее ста солдат украинского нацбатальона "Кракен", который преимущественно состоит из бывших заключённых.

Также в Минобороны России сообщили, что по итогам удара по Питомника войска РФ ликвидировали не менее десяти единиц украинской бронетехники.