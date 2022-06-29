ВГА Херсонской области начало подготовку к референдуму по вхождению в РФ
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов уведомляет, что регион начал готовиться к проведению референдума по присоединению к России.
29 июня представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в собственном телеграм-канале, где заявил, что на всей территории региона стартовала подготовка к проведению референдума по вопросу присоединения к России.
При этом Стремоусов отметил, что надеется на скорейшее вхождение Херсонщины в состав России и превращение региона в полноценный субъект РФ.
Напомним, что Херсонская область Украины перешла под контроль вооружённых сил России в начале марта, спустя неделю от начала военной спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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