Столтенберг: Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО уже сегодня

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швецию и Финляндию уже сегодня могут принять в ряды союза.

Швецию и Финляндию уже сегодня могут принять в члены НАТО. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Также отметим, что это может случиться во время сегодняшнего саммита стран НАТО, который пройдет в Мадриде.

В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой будет считаться Российская Федерация.

Важным изменением станет увеличение сил реагирования НАТО с 40 тысяч человек аж до трехсот тысяч.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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