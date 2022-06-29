Столтенберг: Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО уже сегодня
Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швецию и Финляндию уже сегодня могут принять в ряды союза.
Швецию и Финляндию уже сегодня могут принять в члены НАТО. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Также отметим, что это может случиться во время сегодняшнего саммита стран НАТО, который пройдет в Мадриде.
В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой будет считаться Российская Федерация.
Важным изменением станет увеличение сил реагирования НАТО с 40 тысяч человек аж до трехсот тысяч.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Набиуллина: Центробанк России не будет снижать ключевую ставку по инфляции
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
В США светскую львицу приговорили к 20 годам за растление малолетних
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского