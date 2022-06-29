Столтенберг: Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО уже сегодня

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швецию и Финляндию уже сегодня могут принять в ряды союза.

Швецию и Финляндию уже сегодня могут принять в члены НАТО. Такое мнение выразил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Также отметим, что это может случиться во время сегодняшнего саммита стран НАТО, который пройдет в Мадриде.

В новой стратегической концепции НАТО главной угрозой будет считаться Российская Федерация.

Важным изменением станет увеличение сил реагирования НАТО с 40 тысяч человек аж до трехсот тысяч.