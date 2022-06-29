Минобороны РФ сообщило о дезертирстве ВСУ из-за голода

На брифинге Министерства обороны Российской Федерации официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ дезертирует из Лисичанска из-за голода.

Конашенков также сообщил об уничтожении базы ремонта украинской техники и восьми складов боеприпасов и оружия. Кроме того, уничтожены базы хранения горючего и четыре пункта управления (в т.ч. теробороны «Харков-1» и «Харьков-2»).

Минобороны РФ утверждает, что 10-я бригада ВСУ понесла потери, а 108-й батальон полностью разгромлен в холе наступления российской армии в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков подчеркнул, что из районов боев на Лисичанском направлении наблюдается случаи дезертирства ВСУ из-за голода. Это не первые полосные данные, которые приводит российское оборонное ведомство.

До 100 боевиков батальона «Кракен» уничтожено в Харьковской области, но командование приняло решение оставить позиции. Кроме того, на острове Кубанский уничтожено подразделение французский САУ «Цезарь» ВСУ.