Немецкая газета Berliner Zeitung возмутилось тому, что Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях Украине

Издание Berliner Zeitung заявило о недовольстве смехом канцлера Германии Олафа Шольца в ответ на вопрос об гарантии безопасности Украины.

Журналистка Розалия Романец 28 июня спросила у главы Германии Олафа Шольца на финальной пресс-конференции саммита «большой семерки», мог бы он конкретно сказать, какие гарантии безопасности страны G7 могли бы дать Украине.

В ответ Шольц засмеялся, сказал, что мог бы, затем долго молчал и произнес: «На этом все».

Газета Berliner Zeitung написала, что такой ответ вызвал бурю негодования в социальных сетях.

Многие журналисты назвали ответ Шольца высокомерным, неуважительным и неприемлемым для принимающей стороны.

Эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд в своем Twitter написал, что Шольц недостойно отнесся к иностранной журналистке и проявил ехидство и надменность, а также ему нужно извиниться.