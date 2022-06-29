Немецкая газета Berliner Zeitung возмутилось тому, что Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях Украине
Издание Berliner Zeitung заявило о недовольстве смехом канцлера Германии Олафа Шольца в ответ на вопрос об гарантии безопасности Украины.
Журналистка Розалия Романец 28 июня спросила у главы Германии Олафа Шольца на финальной пресс-конференции саммита «большой семерки», мог бы он конкретно сказать, какие гарантии безопасности страны G7 могли бы дать Украине.
В ответ Шольц засмеялся, сказал, что мог бы, затем долго молчал и произнес: «На этом все».
Газета Berliner Zeitung написала, что такой ответ вызвал бурю негодования в социальных сетях.
Многие журналисты назвали ответ Шольца высокомерным, неуважительным и неприемлемым для принимающей стороны.
Эксперт по политическим коммуникациям Хассо Мансфельд в своем Twitter написал, что Шольц недостойно отнесся к иностранной журналистке и проявил ехидство и надменность, а также ему нужно извиниться.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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