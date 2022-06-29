Столтенберг заявил о переброске в Европу 250 тысяч солдат НАТО
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг анонсировал существенное увеличение военного присутствия в Европе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал самую масштабную переброску войск на территорию Европы в истории существования НАТО.
По словам генерального секретаря организации, силы реагирования будут увеличены с 40 до 300 тысяч человек.
Фактически это означает переброску на территорию Европейского континента еще 260 тысяч военнослужащих.
Также НАТО будет усиливать свои системы противовоздушной обороны в Италии, рассказал Джо Байден.
Опубликовано: Николай Скира
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