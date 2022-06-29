Борис Джонсон заявил, что Путин «получит больше НАТО»
Глава британского правительства на саммите НАТО в Мадриде заявил, что президент России теперь получит больше НАТО у своих границ.
Премьер -министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свою решимость укрепить в военном отношении восточный фланг НАТО.
«Если Владимир Путин надеялся, что в результате его ничем не спровоцированного незаконного вторжения в Украину на его западном фронте будет меньше НАТО, он глубоко ошибался. Он получает больше НАТО», — сказал Джонсон на саммите альянса в Мадриде в среду.
Сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по поддержке Украины.
«Мы также должны убедиться, что мы обдумали уроки последних нескольких месяцев и необходимость того, чтобы НАТО изменила свое развертывание на восточном фланге», - добавил Джонсон.
НАТО собирается к 2023 году создать силы быстрого реагирования в Европе численностью свыше 300 тысяч человек. Германия готова выделить в эту группировку всего 15 тысяч, заявил сегодня канцлер ФРГ Шольц.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Набиуллина: Центробанк России не будет снижать ключевую ставку по инфляции
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи
В США светскую львицу приговорили к 20 годам за растление малолетних
Макрон отказался признать Россию страной-спонсором терроризма по просьбе Зеленского