Борис Джонсон заявил, что Путин «получит больше НАТО»

Глава британского правительства на саммите НАТО в Мадриде заявил, что президент России теперь получит больше НАТО у своих границ.

Премьер -министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свою решимость укрепить в военном отношении восточный фланг НАТО.

«Если Владимир Путин надеялся, что в результате его ничем не спровоцированного незаконного вторжения в Украину на его западном фронте будет меньше НАТО, он глубоко ошибался. Он получает больше НАТО», — сказал Джонсон на саммите альянса в Мадриде в среду.

Сейчас обсуждаются дальнейшие шаги по поддержке Украины.

«Мы также должны убедиться, что мы обдумали уроки последних нескольких месяцев и необходимость того, чтобы НАТО изменила свое развертывание на восточном фланге», - добавил Джонсон.

НАТО собирается к 2023 году создать силы быстрого реагирования в Европе численностью свыше 300 тысяч человек. Германия готова выделить в эту группировку всего 15 тысяч, заявил сегодня канцлер ФРГ Шольц.