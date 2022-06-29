The Hill: Пентагон боится, что Путин передаст Беларуси ядерные «Искандеры»
Газета The Hill рассказала о боязни американского Пентагона передачи Беларуси ракет "Искандер" по приказу Путина.
29 июня журналист американского новостного издания The Hill Эллен Митчелл сообщил, что в Министерстве обороны США опасаются решения Владимира Путина передать Беларуси на вооружение ракетные системы класса "Искандер-М".
Примечательно, что накануне Путин сообщил о намерении поставить Беларуси "Искандеры" в течение пары месяцев, в то время как Александр Лукашенко пообещал наладить выпуск подобных ракет в стране до конца года.
Российские комплексы "Искандер-М" способны выпускать боеприпас на большую дальность и могут быть оснащены ядерным оружием в случае необходимости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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