DPA: Запрет Киева на русские книги разделил украинцев и несет риск распространения культуры фашизма
Немецкое агентство по печати исследовало, то, как киевляне относятся к недавнему закону о запрете ввоза русскоязычной литературы и медиа на Украину.
Новые законы призваны способствовать «дерусификации» Украины. В том числе запрет на русские книги и музыку.
«В переулках крупного киевского книжного рынка Петровка торговцы и читатели спорят о том, является ли это разумной защитой от российской пропаганды или рискованным смешением «культуры и фашизма»», - пишет агентство.
Репортеры DPA приводят мнение одного из работников книжного рынка.
«Книготорговец Александр Дробин сомневается в новом законе: «Это уже слишком. Несомненно, были некоторые, кто хотел выйти вперед, чтобы показать, что они настоящие патриоты, но это не способ проявить патриотизм», - приводит пример мнений репортер агентства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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