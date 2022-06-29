DPA: Запрет Киева на русские книги разделил украинцев и несет риск распространения культуры фашизма

Немецкое агентство по печати исследовало, то, как киевляне относятся к недавнему закону о запрете ввоза русскоязычной литературы и медиа на Украину.

Новые законы призваны способствовать «дерусификации» Украины. В том числе запрет на русские книги и музыку.

«В переулках крупного киевского книжного рынка Петровка торговцы и читатели спорят о том, является ли это разумной защитой от российской пропаганды или рискованным смешением «культуры и фашизма»», - пишет агентство.

Репортеры DPA приводят мнение одного из работников книжного рынка.

«Книготорговец Александр Дробин сомневается в новом законе: «Это уже слишком. Несомненно, были некоторые, кто хотел выйти вперед, чтобы показать, что они настоящие патриоты, но это не способ проявить патриотизм», - приводит пример мнений репортер агентства.