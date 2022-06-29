Президент Казахстана: ДНР и ЛНР это квазигосударства, которые Казахстан не признает

Президент Казахстана в прямом эфире на "русском Давосе" отказался признавать ДНР и ЛНР.

Президент Казахстана Токаев заявил Путину, что не признает независимость ДНР и ЛНР.

По его мнению, это квазигосударственые территории.

По мнению наблюдателей, подобный демарш не может не получить ответной реакции Кремля.

К слову, получить настролько неожиданный ответ от одного из союзников довольно неожиданно.

Многие эсперты сходятся во мнении, что это было огромной ошибкой президента Казахстана. Господину Токаеву было бы желательно вспомнить о том, кто помогал ему во время массовых беспорядков. Причем помогал в ущерб собственному авторитету в мире.

Какой ответ придет из Кремля, пока неизвестно, но то, что реакция последует, уверены все.