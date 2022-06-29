Президент Казахстана: ДНР и ЛНР это квазигосударства, которые Казахстан не признает
Президент Казахстана в прямом эфире на "русском Давосе" отказался признавать ДНР и ЛНР.
Президент Казахстана Токаев заявил Путину, что не признает независимость ДНР и ЛНР.
По его мнению, это квазигосударственые территории.
По мнению наблюдателей, подобный демарш не может не получить ответной реакции Кремля.
К слову, получить настролько неожиданный ответ от одного из союзников довольно неожиданно.
Многие эсперты сходятся во мнении, что это было огромной ошибкой президента Казахстана. Господину Токаеву было бы желательно вспомнить о том, кто помогал ему во время массовых беспорядков. Причем помогал в ущерб собственному авторитету в мире.
Какой ответ придет из Кремля, пока неизвестно, но то, что реакция последует, уверены все.
Опубликовано: Андрей Авдей
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