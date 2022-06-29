BZ: смех Шольца в ответ на вопрос об Украине разозлил журналистов
Газета Berliner Zeitung утверждает, что Олаф Шольц вызвал недовольство у представителей СМИ и мировой общественности, засмеявшись в ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Украины.
29 июня по случаю итоговой пресс-конференции саммита G7 журналистка Розалия Романец спростила канцлера Германии Олафа Шольца о том, каковы гарантии безопасности Украины со стороны "Большой Семёрки".
В ответ Шольц сказал, что может об этом рассказать, но не стал этого делать, сообщив, что он ответил на вопрос. Примечательно, что при этом канцлер Германии не смог сдержать смех.
Газета Berliner Zeitung утверждает, что поведение Олафа Шольца вызвало недоумение и даже злость у присутствовавших на мероприятии представителей СМИ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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