У приговорённого к смертной казни в ДНР марокканца выявили расстройство личности

Осужденный на смертную казнь в Донецке гражданин Марокко Саадун Брагим был проверен на психическое здоровья сотрудниками судмедэкспертизы ДНР.

29 июня судмедэксперты из ДНР обнародовали результаты исследования психики марокканца Саадуна Брагима, воевавшего за ВСУ и приговорённого к смертной казни в Донецке.

Специалисты выяснили, что осужденный на смерть является носителем расстройства личности, что выражается в аномальных проявлениях его характера.

Вместе с тем судмедэксперты постановили, что Саадун Брагим является частично вменяемым и осознанно воевал на стороне Украины, ввиду чего смертный приговор не отменяется.