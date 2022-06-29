У приговорённого к смертной казни в ДНР марокканца выявили расстройство личности
Осужденный на смертную казнь в Донецке гражданин Марокко Саадун Брагим был проверен на психическое здоровья сотрудниками судмедэкспертизы ДНР.
29 июня судмедэксперты из ДНР обнародовали результаты исследования психики марокканца Саадуна Брагима, воевавшего за ВСУ и приговорённого к смертной казни в Донецке.
Специалисты выяснили, что осужденный на смерть является носителем расстройства личности, что выражается в аномальных проявлениях его характера.
Вместе с тем судмедэксперты постановили, что Саадун Брагим является частично вменяемым и осознанно воевал на стороне Украины, ввиду чего смертный приговор не отменяется.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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