Захарова обвинила ООН в расизме после выступления Зеленского

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Организацию объединенных наций (ООН) в расизме после того, как было дано разрешение выступить Владимиру Зеленскому.

Захарова считает, что в разрешении на выступления украинского лидера Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи «нет ничего такого». Если не считать того, что представителю Африканского континента в такой возможности было отказано.

Представитель МИД России охарактеризовала такие действия ООН, как проявление настоящего расизма. По ее мнению, организация нашла причины дать выступить одному представителю Европы, но не дала выступить другому представителю Африки.

Впрочем, это не первое резкое высказывание Марии Захарова. Не так давно она обвинила украинцев в национализме из-за борща. Она считает, что блюдо должно быть общим, как российским, так и украинским, при этом в Украине считают борщ своим национальным достоянием.

Не так давно Мария Захарова прокомментировала коллективные обвинения Запада и США словами: «есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата».