Цены на билеты в российских авиакомпаниях снизились на 3-4%

Как сообщает издание iz.ru, ссылаясь на данные сервисов поиска и бронирования билетов, в III квартале 2022 года средние цены на российские перелёты снизились на 3-4%.

Это в первую очередь связано с тем, что президент России Владимир Путин дал поручение авиакомпаниям перевезти около 100 млн пассажиров в течение 2022 года.

Поэтому многие авиакомпании, чтобы выполнить поручение президента и стимулировать спрос, выставляют свои билеты на распродажи.

Также стоит отметить на рекордные объёмы

Тем не менее, цены на билеты по таким популярным маршрутам, как Турция и Сочи, повысились в почти два раза.