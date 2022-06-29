Цены на билеты в российских авиакомпаниях снизились на 3-4%
Как сообщает издание iz.ru, ссылаясь на данные сервисов поиска и бронирования билетов, в III квартале 2022 года средние цены на российские перелёты снизились на 3-4%.
Это в первую очередь связано с тем, что президент России Владимир Путин дал поручение авиакомпаниям перевезти около 100 млн пассажиров в течение 2022 года.
Поэтому многие авиакомпании, чтобы выполнить поручение президента и стимулировать спрос, выставляют свои билеты на распродажи.
Также стоит отметить на рекордные объёмы
Тем не менее, цены на билеты по таким популярным маршрутам, как Турция и Сочи, повысились в почти два раза.
Опубликовано: Тарас Медведев
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