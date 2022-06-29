Цены на билеты в российских авиакомпаниях снизились на 3-4%

Как сообщает издание iz.ru, ссылаясь на данные сервисов поиска и бронирования билетов, в III квартале 2022 года средние цены на российские перелёты снизились на 3-4%.

Это в первую очередь связано с тем, что президент России Владимир Путин дал поручение авиакомпаниям перевезти около 100 млн пассажиров в течение 2022 года.

Поэтому многие авиакомпании, чтобы выполнить поручение президента и стимулировать спрос, выставляют свои билеты на распродажи.

Также стоит отметить на рекордные объёмы 

Тем не менее, цены на билеты по таким популярным маршрутам, как Турция и Сочи, повысились в почти два раза.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 