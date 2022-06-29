Путин поручил кабмину сформировать спрос на российские полезные ископаемые
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров сформировать спрос на российские твердые полезные ископаемые. Для этого будут разработаны и реализованы специальные меры.
Проблема спроса на твердые ископаемые в России не новая. Данные вопросы поднимаются с начала «нулевых» годов. Первое, что предстоит решить кабинету министров — целесообразность разработки новых месторождений. Кроме того, спрос должен вырасти и на имеющиеся запасы.
Ранее Путин поднимал вопрос роста промышленного производства при активном сокращении спроса по ряду отраслей. В виду западных санкций, сокращение потребления грозит в том числе и в отрасли черной металлургии. Президент России считает, что необходимо реализовать комплекс мер, для преодоления экономических вопросов.
Только за первые четыре месяца 2022 года, промышленное производство прибавило 3,9%, однако после пошло сокращение ввиду отсутствия спроса на российские товары за границей. Кроме того, спрос падает и внутри страны.
Путин указывал на заметный спад в автомобильной промышленности, нефтепереработки, черной металлургии. На экономическом совещании прямо заявляли, что это свидетельствует о рисках снижения производства в долгосрочной перспективе.
Опубликовано: Иван Перов
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