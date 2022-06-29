Ельцин лишил гарантий 12 млн русских в Крыму и на Украине в 1991 году
Решение, которое первый президент России принял в Вискулях в 1991 году оставил без юридических гарантий 12 миллионов русских на Украине.
Председатель КС РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что решение первого президента России было юридической ошибкой.
«В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем, оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык», - отметил Зорькин.
Одной из задач СВО на Донбассе как и является восстановление исторической справедливости и возврат исконных российских регионов, что мы наблюдаем в Херсонской и Запорожской областях и в освобождаемых районах Донбасса.
В большинстве своем русские люди остаются на территории своего проживания, где жили их предки еще в Российской Империи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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