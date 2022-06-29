Захарова: угрозы Зеленского российским СМИ являются беззаконием и человеконенавистничеством

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского новым проявлением беззакония и человеконенавистничества.

Сегодня, 29 июня 2022 года, во время проведения брифинга российский дипломат Мария Захарова прокомментировала обещания Владимира Зеленского наказать журналистов российских СМИ.

Захарова считает, что подобные официальные заявления президента Украины это уже не просто цинизм и лицемерие киевского режима, а настоящее беззаконие и проявление человеконенавистничества.

Также Мария Захарова отметила, что все преступления киевского режима тщательно документируются, следовательно, все виновные понесут заслуженное установленное законом наказания за свои действия, поэтому Зеленскому стоит прекратить запугивания невиновных людей.