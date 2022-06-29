Когда есть война - это всегда потери со стороны обоих. По официальным данным министра информации ДНР Даниила Безносова Украина потерпела большие потери.

Россия до сих пор не озвучивает количество погибших человек, в то время как Украина спокойно предоставляет информацию на всеобщее обозрение. Неизвестно насколько эти данные правдивы, но украинские войска потеряли в общей сложности более 50 тысяч человек. Данное количество озвучил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

“По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если сложить все это в общую картину, у них более 50 тысяч погибших – это если брать всю линию фронта. Подсчет раненых обычно составляет один к трем, один к четырем, то есть, грубо говоря, более 150 тысяч могут быть ранены”, - сказал он в эфире Первого канала.

Стоит отметить, что большая часть боеспособных и опытных подразделений с украинской стороны в большинстве своем уничтожена или захвачена в плен. А если брать в оборот тех, кто пришел им на смену, то они совершенно деморализованы. Печальные вести о том, Беларусь компрометируют на развязывание войны с Украиной ни к чему хорошему не приводит. Страшно, чем же окончится этот конфликт, однако Киев планирует отвести бригады от белорусской границы и направить их в Донбасс.



Не совсем понятно, насколько такая тактика сможет помочь Украине защитить свою территорию, однако что касается потерь, цифры просто чудовищны. Хотя стоит учитывать, что стороны конфликта всегда склонны преувеличивать потери противника.