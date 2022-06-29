Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов: Украина потеряла более 50 000 человек
Когда есть война - это всегда потери со стороны обоих. По официальным данным министра информации ДНР Даниила Безносова Украина потерпела большие потери.
Россия до сих пор не озвучивает количество погибших человек, в то время как Украина спокойно предоставляет информацию на всеобщее обозрение. Неизвестно насколько эти данные правдивы, но украинские войска потеряли в общей сложности более 50 тысяч человек. Данное количество озвучил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
“По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если сложить все это в общую картину, у них более 50 тысяч погибших – это если брать всю линию фронта. Подсчет раненых обычно составляет один к трем, один к четырем, то есть, грубо говоря, более 150 тысяч могут быть ранены”, - сказал он в эфире Первого канала.
Стоит отметить, что большая часть боеспособных и опытных подразделений с украинской стороны в большинстве своем уничтожена или захвачена в плен. А если брать в оборот тех, кто пришел им на смену, то они совершенно деморализованы. Печальные вести о том, Беларусь компрометируют на развязывание войны с Украиной ни к чему хорошему не приводит. Страшно, чем же окончится этот конфликт, однако Киев планирует отвести бригады от белорусской границы и направить их в Донбасс.
Не совсем понятно, насколько такая тактика сможет помочь Украине защитить свою территорию, однако что касается потерь, цифры просто чудовищны. Хотя стоит учитывать, что стороны конфликта всегда склонны преувеличивать потери противника.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
-
Шахназаров дал рекомендации Хаматовой молчать после комментариев о поездке Миронова в Донбасс
Чулпан Хаматова предположила, что актёра Евгения Миронова, который изменил своё мнение относительно спецоперации в Украине, могли шантажировать. Журналист Шахназаров посоветовал актрисе помолчать.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Великобритания заявила, что переговоры с Россией начнутся только после ее поражения на Украине
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Британия ввела санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи