Захарова: Зеленский наращивает дезинформационную кампании против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский начал наращивать дезинформационную кампанию против российской стороны.

Захарова также рассказала о возможности решения проблемы дезинформаци. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко, а также планирует встретится с главой МИД Китая и ряда других стран, чтобы обсудить в том числе и информационное давление со стороны Украины.

Представитель российского МИД также заявила, что министр иностранных дел Германии врет, когда говорит об использовании Россией «голода в качестве оружия». По ее словам, Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, но Запад по-прежнему блокирует поставки.

Поставки западного оружия ВСУ Захарова называла «угрозой безопасности не только Украине, но и странам за ее пределами». Кроме того, представление статуса кандидата ЕС Украине, по мнению Захаровой, направлено на освоение территории этой страны. Это не будет служить толчком к развитию.

Мария Захарова утверждает, что спецслужбы Украины готовят провокации в отношении российских журналистов, а решение Киева выйти из соглашения ядерной безопасности показывает «по какому пути идет украинская сторона в отношении с РФ».