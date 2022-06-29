Минобороны РФ: ВКС России уничтожили базу иностранных наёмников в Николаеве
29 июня стало известно, что средства авиации России ликвидировали базы иностранных наёмников под Николаевом.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 29 июня воздушно-космические силы российской авиации уничтожили пункты принятия решений ВСУ "Харьков-1" и "Харьков-2", где было заседание местной украинской теробороны.
Также российские самолёты ракетным ударом поразили базу подготовки иностранных военных под Николаевом. Отмечается, что наёмнические силы готовились вступить в бой с армией РФ на стороне Украины.
Кроме того, представители вооружённых сил России убили порядка ста боевиков украинского нацбатальона "Кракен", состоящего из бывший заключённых.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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