29 июня стало известно, что средства авиации России ликвидировали базы иностранных наёмников под Николаевом.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 29 июня воздушно-космические силы российской авиации уничтожили пункты принятия решений ВСУ "Харьков-1" и "Харьков-2", где было заседание местной украинской теробороны.

Также российские самолёты ракетным ударом поразили базу подготовки иностранных военных под Николаевом. Отмечается, что наёмнические силы готовились вступить в бой с армией РФ на стороне Украины.

Кроме того, представители вооружённых сил России убили порядка ста боевиков украинского нацбатальона "Кракен", состоящего из бывший заключённых.