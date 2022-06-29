Набиуллина: управляемый курс рубля опасен для экономики России

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина утверждает, что управляемый курс российского рубля опасен для экономики России.

29 июня председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ведомству не следует инициировать создание управляемого курса рубля в России.

По мнению Набиуллиной, подобная рестрикция поставит Россию в зависимость от иностранных партнёров, ослабив российскую экономику в условиях санкционного давления Запада.

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для управления курсом рубля придётся синхронизировать его с иностранными валютами, что сделает Москву уязвимой.