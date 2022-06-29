В Москве предложили изымать элекросамокаты за нарушение ПДД
По словам главы Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константина Крохмаля в эфире радиостанции "Говорит Москва", у москвичей, которые нарушают ПДД на электросамокатах, следует изымать их транспортные средства.
Крохмаль отметил, в Москве следует установить патрулирование электросамокатчиков и контроль за соблюдением правил, а также нужно нанести разметку и установить запрет на езду во время праздничных мероприятий.
Также глава напомнил об увеличении ДДП с участием владельцев электросамокатов.
В связи с чем за нарушение ПДД Крохмаль предложил вводить конфискацию и штраф в размере 40-50 тыс рублей.
Ко всему прочему стоит отметить, что ранее депутатом Сергеем Бурлаковым уже было предложено введение тестирования ГИБДД на управление электросамокатом.
Опубликовано: Тарас Медведев
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