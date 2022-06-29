Reuters: Папа Римский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге последним подобным событием

Газета Reuters сообщила о реакции Папы Римского Франциска на ракетный обстрел торгово-развлекательного центра в Кременчуге.

29 июня Папа Римский Франциск дал интервью американскому информационному агентству Reuters, где прокомментировал ракетный обстрел кременчугского торгово-развлекательного центра в Полтавской области Украины.

По мнению Франциска, подобное событие является последним в череде "варварских нападений" и вскоре подобные инциденты должны полностью прекратиться.

Напомним, что по данным Минобороны России, ВС РФ не стреляли по ТРЦ в Кременчуге: в ведомстве утверждают, что возгорание центра произошло после российского удара по соседнему складу с оружием.