Reuters: Папа Римский назвал обстрел ТРЦ в Кременчуге последним подобным событием
Газета Reuters сообщила о реакции Папы Римского Франциска на ракетный обстрел торгово-развлекательного центра в Кременчуге.
29 июня Папа Римский Франциск дал интервью американскому информационному агентству Reuters, где прокомментировал ракетный обстрел кременчугского торгово-развлекательного центра в Полтавской области Украины.
По мнению Франциска, подобное событие является последним в череде "варварских нападений" и вскоре подобные инциденты должны полностью прекратиться.
Напомним, что по данным Минобороны России, ВС РФ не стреляли по ТРЦ в Кременчуге: в ведомстве утверждают, что возгорание центра произошло после российского удара по соседнему складу с оружием.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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