G7 пытается ограничить цен на российскую нефть, идут переговоры с Индией и Китаем
Большая семерка провела позитивные переговоры с Китаем и Индией по поводу ограничения цен на российскую нефть
Максимальный уровень цен пока не определен. Но предполагается, что он будет достаточно высоким, чтобы стимулировать РФ к дальнейшей добыче.
Сейчас российская нефть продается со значительными скидками за 30-40 долларов баррель из-за западных санкций. Базовые цены не нефть Brent составляют 110-120 долларов.
Лидеры G7 договорились рассмотреть вопрос о введении запрета на транспортировку российской нефти, проданной по цене выше установленного уровня. Ожидается, что это приведет к сокращению доходов Москвы.
В конце этого года Евросоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть. Министр финансов США считает, что необходимо ввести ограничения, чтобы сохранить поставки на рынок и предотвратить резкий скачок цен.
Несмотря на санкции, у многих стран вес еще есть возможность покупать российскую нефть. Индия и Китая наращивают закупки с большими скидками.
Если Россия откажется продавать нефть по установленной цене, у нее вряд ли получится реализовать сырье по более высоким ценам с учетом ограниченного количества судов, которые можно использовать для обхода санкций.
Из-за ограниченных мощностей хранения России в таком случае придется приостанавливать производство, что приведет к сокращению денежных поступлений и ущербу энергетическому сектору.
Опубликовано: Светлана Репина
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