Александр Бастрыкин предложил учредить международный трибунал, как легитимный орган, способный чинить правосудие за военные преступления киевского нацистского режима.

«Глава СК РФ Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима», - сообщает сегодня, 29 июня РИА Новости.

Напомним аналогичный международный орган правосудия, но только по преступлениям совершенным российской стороной на Украине ранее предложил создать президент Украины Владимир Зеленский.

Исходя из попыток Киева организовать сбор доказательств военных преступлений России с привлечением, в частности, французской жандармерии и других спецслужб, но учитывая, что все доказательства собирались без учета сведений третьей стороны, сложно оценить качество расследования таких преступлений.

Ранее Бастрыкин отметил идею о создании трибунала по оценке преступлений украинского режима в Донбассе, предложенную в ЛНР.