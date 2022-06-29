Захарова попросила Зеленского не запугивать журналистов из России «наказанием»
Мария Захарова обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить пугать российских журналистов.
Днём 29 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который вчера пообещал "наказать" российских журналистов, выполняющих свою работу по освещению украинского конфликта.
По мнению Захаровой, Зеленский осознанно запугивает представителей российских СМИ, проявляя неподдельное человеконенавистничество и цинизм.
При этом Мария Захарова подчеркнула, что предлагаемые Владимиром Зеленским меры в отношении российских журналистов недопустимы во всех цивилизованных государствах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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