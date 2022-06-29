Мирошник: треть солдат ВСУ в Лисичанске сдалась в плен, две трети уничтожены

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что около тридцати процентов солдат армии Украины в Лисичанске сдались в плен российским военным.

29 июня посол Луганской Народной республики в России Леонид Мирошник сообщил, что вооружённые силы России и армия ЛНР ведут активные боевые действия в пригородах Лисичанска, зачищая район от присутствия украинских солдат.

По данным Мирошника, около тридцати процентов подразделений ВСУ в Лисичанске уже сдались в плен российским военным и народной милиции ЛНР.

Также Родион Мирошник заявил, что две трети других украинских солдат ВСУ в районе Лисичанска "остались лежать в поле", фактически утверждая об их гибели во время сражения.