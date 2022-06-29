Мирошник: треть солдат ВСУ в Лисичанске сдалась в плен, две трети уничтожены
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что около тридцати процентов солдат армии Украины в Лисичанске сдались в плен российским военным.
29 июня посол Луганской Народной республики в России Леонид Мирошник сообщил, что вооружённые силы России и армия ЛНР ведут активные боевые действия в пригородах Лисичанска, зачищая район от присутствия украинских солдат.
По данным Мирошника, около тридцати процентов подразделений ВСУ в Лисичанске уже сдались в плен российским военным и народной милиции ЛНР.
Также Родион Мирошник заявил, что две трети других украинских солдат ВСУ в районе Лисичанска "остались лежать в поле", фактически утверждая об их гибели во время сражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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