Захарова обвинила Зеленского в запугивании российских журналистов

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова уличила президента Украины Владимира Зеленского в неподобающем общении с российской прессой.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова 29 июня заявила, что Владимир Зеленский накануне угрожал российским журналистам.

По ее словам, президент Украины 28 июня обещал российским журналистам наказать их за информацию, которую они дают.

Отношение Киева к российским СМИ она назвала экзекуцией и карой за выполнение их обязанностей.

В связи с этим Захарова обвиняет киевские власти в беззаконии и человеконенавистничестве и призывает прекратить запугивание СМИ.

Она говорит, что такие действия недопустимы в цивилизованном мире.