Зеленский сравнил политику открытых дверей НАТО с турникетами в метро Киева
Владимир Зеленский рассказал о схожести политики Североатлантического альянса со старыми турникетами в киевском метро.
29 июня Владимир Зеленский выступил на открытии саммита НАТО в Мадриде, появившись на экране перед участниками саммита путём видеосвязи. В ходе своё выступления украинский президент раскритиковал Североатлантический альянс за недостаточную помощь Киеву.
По мнению Зеленского, политика открытых дверей НАТО напоминает ему старые турникеты в метро Киева, к которым подходишь в надежде, что они беспрепятственно тебя пропустят, однако они требуют заплатить за проход.
Владимир Зеленский утверждает, что Украина внесла достаточной вклад в сохранение региональной безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса и нуждается в поддержке Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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