Владимир Зеленский рассказал о схожести политики Североатлантического альянса со старыми турникетами в киевском метро.

29 июня Владимир Зеленский выступил на открытии саммита НАТО в Мадриде, появившись на экране перед участниками саммита путём видеосвязи. В ходе своё выступления украинский президент раскритиковал Североатлантический альянс за недостаточную помощь Киеву.

По мнению Зеленского, политика открытых дверей НАТО напоминает ему старые турникеты в метро Киева, к которым подходишь в надежде, что они беспрепятственно тебя пропустят, однако они требуют заплатить за проход.

Владимир Зеленский утверждает, что Украина внесла достаточной вклад в сохранение региональной безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса и нуждается в поддержке Запада.