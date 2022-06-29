Британия ввела санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина

Правительство Великобритании сообщило о введении персональных санкций против российского предпринимателя Владимира Потанина.

29 июня пресс-служба правительства Великобритании сообщила, что российский бизнесмен Владимир Потанин попал под санкции Лондона. В заявлении британского правительства отмечается, что Потанин является втором самым богатым человеком в России.

По данным разведки Великобритании, Владимир Потанин якобы оказывает поддержку Владимиру Путину в проведении специальной военной операции на Украине.

Также в пресс-релизе Даунинг-стрит указано, что Потанину принадлежит группа компаний "Интеррос", а недавно он выкупил акции "Тинькофф" и "Росбанка".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 