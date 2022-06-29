Шахназаров дал рекомендации Хаматовой молчать после комментариев о поездке Миронова в Донбасс

Чулпан Хаматова предположила, что актёра Евгения Миронова, который изменил своё мнение относительно спецоперации в Украине, могли шантажировать. Журналист Шахназаров посоветовал актрисе помолчать.

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова подвергла критике своего коллегу Евгения Миронова за то, что тот навещал жителей Донбасса.

Писатель Михаил Шахназаров ответил на заявление артистки и настоятельно рекомендовал той молчать.

На ее месте, если бы она была умной женщиной, я бы промолчал. Она судит обо всех по себе.

Ранее сообщалась, что российский исполнитель Олег Газманов "накинулся" на Хаматову с критикой из-за того, что та не просто покинула родную землю, а постоянно позволяет себе резкие высказывания в адрес родины.

Ну если, допустим, ты не согласен со страной, если ты хочешь в другом месте жить — границы открыты, можно спокойно уехать и жить в другом месте. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою Родину - это предать свою мать, так примерно это выглядит. Предать своих родителей, своих друзей, отказаться от них. Ну откажись молча, уезжай. Но нет же.

Певец считает, что так Чулпан Хаматова стремиться получить поддержку на чужбине.

Это Иудово племя. Уехать из страны и там гадить собственной Родине - чтобы таким образом получить какое-то положение в этой чужой стране… С одной стороны, жалко её, а, с другой стороны, гадко. И даже не знаю, какое из этих чувств сильнее. Скорее, гадко.

Напомним, что актрису удивил тот факт, что её коллега Евгений Миронов сначала высказывался против спецоперации в Украине, а потом стал за.