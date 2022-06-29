Бастрыкин поручил СК создать международный трибунал по преступлениям Киева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул инициативу создания трибунала для осуждения военных преступлений киевского режима.

Днём 29 июня глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что он выступает за создание международного военного трибунала для расследования и осуждения преступлений, совершённых киевским режимом или по его прямому указанию.

При этом Бастрыкин сообщил, что на созданном трибунали будут рассматриваться те преступления, что совершены властями Киева на Донбассе и в Украине.

По мнению Александра Бастрыкина, принять участие в данном трибунале смогут государства члены таких организаций как СНГ, БРИКС и ШОС, многие из которых уже дали предварительное согласие.