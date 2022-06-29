Опытные садоводы рассказали о всех этапах выращивания кукурузы

Кукуруза довольно прихотливое растение, требующее ухода. Расскажем, о всех этапах выращивания растения .

Кукуруза, как и маис, зерновая культура. Родина растения - центральные регионы Америки. Отлично кукуруза адаптировалась и на наших просторах.

Растение имеет развитую, многоярусную корневую систему. В зависимости от выбранного сорта, может достигать семи метров в высоту.

Этапы выращивания кукуруз: