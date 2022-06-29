Опытные садоводы рассказали о всех этапах выращивания кукурузы

Кукуруза довольно прихотливое растение, требующее ухода. Расскажем, о всех этапах выращивания растения .

Кукуруза, как и маис, зерновая культура. Родина растения - центральные регионы Америки. Отлично кукуруза адаптировалась и на наших просторах. 

Растение имеет развитую, многоярусную корневую систему. В зависимости от выбранного сорта, может достигать семи метров в высоту. 

Этапы выращивания кукуруз:

  • Выбор участка. Грунт должен быть плодородным и рыхлым. Несмотря на славшийся стереотип, кукуруза не требует много солнца. Для устойчивого роста необходимо 12-14 часов светового дня;
  • Подготовка семян. Прежде чем высадить семена их предварительно нужно выбраковать, а потом рассортировать по полотняным мешочкам и оставить прогреться на солнце. Через 3-4 суток можно высаживать в грунт;
  • Схема посадки. Самый простой и надёжный способ - в два ряда. Расстояние между растениями не должно превышать 35 см; 
  • Полив и подкормки. Поливать кукурузу нужно капельным способом раз в 2-3 дня. После посадки следует внести комплексные удобрения;
  • Хранение. Нельзя хранить початки в тёплом месте. Они быстро пропадут. Идеальные условия для хранения - низкая температура (от 0 до +2 градусов Цельсия).

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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