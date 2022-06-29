Опытные садоводы рассказали о всех этапах выращивания кукурузы
Кукуруза довольно прихотливое растение, требующее ухода. Расскажем, о всех этапах выращивания растения .
Кукуруза, как и маис, зерновая культура. Родина растения - центральные регионы Америки. Отлично кукуруза адаптировалась и на наших просторах.
Растение имеет развитую, многоярусную корневую систему. В зависимости от выбранного сорта, может достигать семи метров в высоту.
Этапы выращивания кукуруз:
- Выбор участка. Грунт должен быть плодородным и рыхлым. Несмотря на славшийся стереотип, кукуруза не требует много солнца. Для устойчивого роста необходимо 12-14 часов светового дня;
- Подготовка семян. Прежде чем высадить семена их предварительно нужно выбраковать, а потом рассортировать по полотняным мешочкам и оставить прогреться на солнце. Через 3-4 суток можно высаживать в грунт;
- Схема посадки. Самый простой и надёжный способ - в два ряда. Расстояние между растениями не должно превышать 35 см;
- Полив и подкормки. Поливать кукурузу нужно капельным способом раз в 2-3 дня. После посадки следует внести комплексные удобрения;
- Хранение. Нельзя хранить початки в тёплом месте. Они быстро пропадут. Идеальные условия для хранения - низкая температура (от 0 до +2 градусов Цельсия).
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: ударом артиллерии под Харьковом уничтожено до 100 солдат «Кракена»
НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Минфин США: страны Запада заморозили $330 млрд активов России за сто дней
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России