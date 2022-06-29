Зеленский: В Украину вошли 7 миллионов российских солдат
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в стране находятся 7 миллионов российских солдат
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC рассказал о численности российских войск, вошедших в страну.
По словам украинского лидера, в Украину вошли около семи миллионов военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"В Украину вошла 7-миллионная российская армия, сказал Зеленский", - заявил Зеленский.
Также, рассказал Владимир Зеленский, ежемесячно Украине требуется 5 миллиардов долларов для ведения боевых действий.
Опубликовано: Николай Скира
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