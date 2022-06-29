ПВО РФ сбило беспилотник Украины в Брянской области при попытке нанести удар
В среду украинский беспилотник был сбит российскими системами ПВО в Брянской области России.
Днём 29 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что представители ВСУ предприняли попытку атаковать российское село Случевск в Погарском районе, но потерпели неудачу.
По словам Богомаза, противовоздушные системы обороны армии России сбили украинский беспилотный летательный аппарат в тот момент, когда он намеревался нанести удар.
Тажке Александр Богомаз заверил, что российские войска в регионе несут охрану границы в повышенном режиме реагирования, ввиду чего гражданам России не следует беспокоиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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