В среду украинский беспилотник был сбит российскими системами ПВО в Брянской области России.

Днём 29 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что представители ВСУ предприняли попытку атаковать российское село Случевск в Погарском районе, но потерпели неудачу.

По словам Богомаза, противовоздушные системы обороны армии России сбили украинский беспилотный летательный аппарат в тот момент, когда он намеревался нанести удар.

Тажке Александр Богомаз заверил, что российские войска в регионе несут охрану границы в повышенном режиме реагирования, ввиду чего гражданам России не следует беспокоиться.