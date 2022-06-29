Шаляпин заговорил о смерти: певец отложил деньги на этот случай

Известный в России певец Прохор Шаляпин заговорил о смерти после того, как узнал, что у родных Пьера Нарцисса не нашлось денег на его похороны.

Прохор Шаляпин поведал, что его очень поразил факт, что у родственников Пьера Нарцисса не оказалось средств на его похороны. Артист сообщил, что сам давно позаботился о своем погребении.

Шаляпин утверждает, что необходимая сумма на эти цели отложена. Он уверен, что о своей кончине каждый должен думать заранее, так как далеко не все доживают до глубокой старости.

У меня есть мама, есть запасы. Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище.

Ранее сообщалось о том, как отреагировал Шаляпин на весть о кончине своего коллеги Пьера Нарцисса. Он признался, что трагическая весть его шокировала. Музыкант рассказал, что месяц назад встречался с Пьером в рамках одного мероприятия.

Напомним, что известный певец из Камеруна скончался из-за осложнений, вызванных подагрой. Об этом рассказала бывшая супруга певца Валерия Калачёва.

Женщина утверждает, что тот глотал таблетку одну за другой, надеясь, что заболевание отступит. Делать этого было категорически нельзя.